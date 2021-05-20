Автомобиль под Рязанью сбил лося и загорелся

10:22
Фото: vk.com/roadrzn62
В Рязанской области легковушка загорелась после того, как сбила лося и столкнулась с другим автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным полиции, ДТП произошло в Клепиковском районе на 179-м километре дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, приблизительно, в 20:50 19 мая.
"По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, двигаясь <...> по направлению в город Рязань, совершил наезд на перебегающего дорогу лося. От удара автомобиль Mazda совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Fuso Fighter под управлением водителя 1967 года рождения", – сообщили в МВД.
После столкновения Mazda загорелась, ее водитель был госпитализирован. Полиция организовала проверку.
Ранее возгорание автомобиля произошло в Лефортовском тоннеле. За рулем пострадавшей машины находилась девушка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: