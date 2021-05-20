Автомобиль под Рязанью сбил лося и загорелся

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В Рязанской области легковушка загорелась после того, как сбила лося и столкнулась с другим автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным полиции, ДТП произошло в Клепиковском районе на 179-м километре дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, приблизительно, в 20:50 19 мая.

"По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Mazda 6, двигаясь <...> по направлению в город Рязань, совершил наезд на перебегающего дорогу лося. От удара автомобиль Mazda совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Fuso Fighter под управлением водителя 1967 года рождения", – сообщили в МВД.

После столкновения Mazda загорелась, ее водитель был госпитализирован. Полиция организовала проверку.

Ранее возгорание автомобиля произошло в Лефортовском тоннеле. За рулем пострадавшей машины находилась девушка.