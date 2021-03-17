Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 21

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Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Рязанской области увеличилось до 21. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уточняется, что 21 человек получил травмы различной степени тяжести, шестерых из них госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Рязанью опрокинулся автобус, который ехал из Москвы в Пензу. Водитель не справился с управлением, и машину занесло на скользкой трассе. Инцидент произошел на 226-м километре трассы М-5 "Урал". Всего в автобусе находились 58 человек.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").