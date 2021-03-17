Сбившая двух человек на остановке в Москве девушка не справилась с управлением – ГИБДД

11:41
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Девушка, которая на автомобиле врезалась в автобус и сбила двух человек на остановке в Москве, не справилась с управлением. Об этом сообщает управление ГИБДД по городу в Twitter.
"Водитель, не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом, от удара по инерции иномарку отбросило на автобусную остановку", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате произошедшего водитель иномарки и двое пешеходов были госпитализированы с различными травмами.
ДТП с участием легковушки и автобуса произошло в среду утром в столичном районе Сокольники. Все случилось на улице Стромынке в районе дома 14/1. Автомобиль Mini Cooper вылетел на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке.
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