Сбившая двух человек на остановке в Москве девушка не справилась с управлением – ГИБДД

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Девушка, которая на автомобиле врезалась в автобус и сбила двух человек на остановке в Москве, не справилась с управлением. Об этом сообщает управление ГИБДД по городу в Twitter.

"Водитель, не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом, от удара по инерции иномарку отбросило на автобусную остановку", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате произошедшего водитель иномарки и двое пешеходов были госпитализированы с различными травмами.

ДТП с участием легковушки и автобуса произошло в среду утром в столичном районе Сокольники. Все случилось на улице Стромынке в районе дома 14/1. Автомобиль Mini Cooper вылетел на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке.