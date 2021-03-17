18 человек пострадали в аварии с автобусом Москва – Пенза под Рязанью – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автобуса Москва – Пенза произошла в Рязанской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

Как передает РИА Новости, ДТП случилось на 226-м километре федеральной трассы М-5 в Спасском районе. На месте происшествия произошло опрокидывание рейсового автобуса.

Как пояснил представитель экстренных служб, в момент аварии в салоне автобуса находились 58 человек. При этом детей среди них не было.

"Пострадало 18 человек (госпитализированы)", – сообщил источник.

О состоянии пострадавших на данный момент не сообщаются. Причины аварии выясняются.

Ранее ДТП с участием легковушки и трактора произошло в Подмосковье. В результате происшествия погиб человек.

Накануне авария произошла на северо-востоке Москвы. Автомобиль врезался в препятствие на Ярославском шоссе.