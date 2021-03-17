18 человек пострадали в аварии с автобусом Москва – Пенза под Рязанью – СМИ

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием автобуса Москва – Пенза произошла в Рязанской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.
Как передает РИА Новости, ДТП случилось на 226-м километре федеральной трассы М-5 в Спасском районе. На месте происшествия произошло опрокидывание рейсового автобуса.
Как пояснил представитель экстренных служб, в момент аварии в салоне автобуса находились 58 человек. При этом детей среди них не было.
"Пострадало 18 человек (госпитализированы)", – сообщил источник.
О состоянии пострадавших на данный момент не сообщаются. Причины аварии выясняются.
Ранее ДТП с участием легковушки и трактора произошло в Подмосковье. В результате происшествия погиб человек.
Накануне авария произошла на северо-востоке Москвы. Автомобиль врезался в препятствие на Ярославском шоссе.
На Ярославском шоссе водитель врезался в столб
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