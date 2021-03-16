Автомобиль совершил наезд на препятствие на Ярославском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария произошла на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Как уточняет пресс-служба ведомства, ДТП случилось в районе дома 19 по Ярославскому шоссе.

"Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы. Уточняется, что движение по Ярославскому шоссе не затруднено.

Ранее автомобиль столкнулся с разделительным ограждением на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек.