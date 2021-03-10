На Люсиновской улице столкнулись два автомобиля

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на Люсиновской улице произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом столичный Дептранс сообщил на официальном Telegram-канале.

В результате аварии пострадали два человека – женщина-пешеход и водитель одного из автомобилей.

Детали происшествия уточняются. Движение на дороге затруднено.

Ранее авария с тремя машинами произошла на МКАД. Движение было перекрыто по двум полосам, один человек пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне грузовик сбил пешехода на Ленинградском проспекте. В результате ДТП пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Движение на дороге оперативно восстановили.