Грузовик сбил пешехода на Ленинградском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Ленинградском проспекте грузовой автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В результате ДТП пострадала 60-летняя женщина. Сейчас она госпитализирована с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Уточняется, что движение по дублеру затруднено на 0,4 километра.

Ранее на юге Москвы водитель Porsche пробил стену многоэтажного паркинга. Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне на Трубной площади столкнулись три автомобиля, в том числе одно такси. Пострадавших не было, движение удалось оперативно восстановить.