Авария с тремя машинами произошла на МКАД

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После столкновения трех машин на 25-м километре МКАД затруднено движение автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Движение перекрыто по двум полосам", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства также сообщил об одном пострадавшем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее два автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте. Движение транспорта по улице Паперника в сторону Вешняковского путепровода было ограничено до одного ряда.
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