Авария с тремя машинами произошла на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После столкновения трех машин на 25-м километре МКАД затруднено движение автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Движение перекрыто по двум полосам", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства также сообщил об одном пострадавшем. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее два автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте. Движение транспорта по улице Паперника в сторону Вешняковского путепровода было ограничено до одного ряда.