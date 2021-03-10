Водитель наехал на пешехода на улице Верхние Поля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель сбил пешехода на переходе в Юго-Восточном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На улице Верхние Поля в районе дома 45, корпуса 1 автомобиль наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе", – говорится в сообщении ведомства. По данным Дептранса, в результате ДТП была занята вторая движения по направлению в сторону улицы Марьинский парк.

Ранее два автомобиля столкнулись на Рязанском проспекте. Движение транспорта по улице Паперника в сторону Вешняковского путепровода было ограничено до одного ряда.