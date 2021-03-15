Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

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На западе Москвы автомобиль столкнулся с разделительным ограждением, в результате один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

"Сегодня около 13:00 на Ленинском проспекте у дома 156 произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и один тяжело ранен", – говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции, Hyundai двигался по проспекту в сторону области и врезался в разделительное ограждение. Причины аварии выясняются. На месте работают сотрудники ведомства.

Из-за аварии движение на Ленинском проспекте в сторону области затруднено на 2,4 километра.

Ранее на трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате чего погибли пять человек, в числе которых двое детей.