Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:55

Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

происшествия город ДТП

Видео: Москва 24

На западе Москвы автомобиль столкнулся с разделительным ограждением, в результате один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

"Сегодня около 13:00 на Ленинском проспекте у дома 156 произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и один тяжело ранен", – говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции, Hyundai двигался по проспекту в сторону области и врезался в разделительное ограждение. Причины аварии выясняются. На месте работают сотрудники ведомства.

Из-за аварии движение на Ленинском проспекте в сторону области затруднено на 2,4 километра.

Ранее на трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате чего погибли пять человек, в числе которых двое детей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать