В ДТП под Екатеринбургом погибло пять человек

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате чего погибли пять человек, в числе которых двое детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.

"По предварительным данным, водитель KIA двигаясь со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, не справилась с управлением транспортного средства, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, двигавшимся во встречном направлении", – рассказал он.

Еще до прибытия медиков водитель и пассажиры KIA скончались. Как уточнил Горелых, находившиеся в машине дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

Представители МВД проводят проверку по данному факту. После ее окончания будет принято процессуальное решение.

Ранее в Зеленограде произошла серьезная авария. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина ударилась об опору освещения. В результате ДТП автомобиль разорвало надвое, водитель погиб.