Смертельное ДТП произошло в Зеленограде

Фото: телеграм канал Дептранс. Оперативно

В Зеленограде произошла серьезная авария. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина ударилась об опору освещения, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В результате ДТП автомобиль разорвало надвое. "Водитель автомобиля погиб, пассажир госпитализирован с травмами. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в заявлении ведомства.

Авария случилась в Проектируемом проезде №684 около Алабушевской улицы. В настоящий момент движение транспорта организовано по встречной полосе.

Ранее такси и автобус столкнулись на юго-востоке столицы. Пострадавшим оказался водитель такси.