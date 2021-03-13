Такси и автобус столкнулись на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Такси и автобус столкнулись в районе Марьино на юго-востоке Москвы. В результате пострадал один человек.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, авария произошла на пересечении улиц Марьинский Парк и Верхние Поля.

Пострадавшим оказался водитель такси. Он был заблокирован в машине и находится в тяжелом состоянии.

На месте ДТП находятся сотрудники полиции и скорой помощи, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Четыре автомобиля ранее столкнулись и затруднили движение на Третьем транспортном кольце (ТТК).