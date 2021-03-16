Человек погиб при встречном столкновении легковушки и трактора в Подмосковье

Фото: телеграм канал LIFE SHOT

ДТП с участием легковушки и трактора произошло в Подмосковье, сообщает ТАСС. В результате происшествия погиб человек.

"Лада-Приора" и трактор столкнулись в Шатурском городском округе на 4-м километре автодороги Кривандино – Рошаль. Жертвой оказался водитель легковушки.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Отмечается, что столкновение было встречным.

Ранее автомобиль совершил наезд на препятствие на Ярославском шоссе. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

До этого машина столкнулась с разделительным ограждением на западе Москвы. В результате аварии погиб один человек.