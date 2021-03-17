Два человека пострадали при столкновении машины с автобусом на остановке в Сокольниках

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП с участием легковушки и автобуса случилось в районе Сокольники в Москве. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

По имеющимся данным, авария произошла на улице Стромынке в районе дома 14/1.

"Автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Об их состоянии не сообщается.

На месте работают медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. Причины аварии выясняются.

Ранее автобус Москва – Пенза опрокинулся на 226-м километре федеральной трассы М-5 в Рязанской области. По предварительным данным, причиной ДТП стал занос.

В результате случившегося пострадали 17 человек.