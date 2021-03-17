17 человек пострадали в аварии с автобусом Москва – Пенза под Рязанью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В МЧС уточнили количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в Рязанской области. Как передает ТАСС, в результате случившегося пострадали 17 человек.

Ранее источник в экстренных служб региона заявлял о 18 пострадавших в аварии.

Инцидент с участием автобуса Москва – Пенза случился на 226-м километре федеральной трассы М-5 в Спасском районе. Сообщалось, что автобус опрокинулся. По предварительным данным, причиной ДТП стал занос.

По информации источника, в момент аварии в салоне находились 58 человек. При этом детей среди них не было.

О состоянии пострадавших информации нет. Причины ДТП выясняются.

Ранее авария произошла на северо-востоке Москвы. Автомобиль врезался в препятствие на Ярославском шоссе.