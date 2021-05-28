Перенесшим COVID-19 рекомендовали привиться через несколько месяцев после болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Переболевшим коронавирусом рекомендуют делать прививку через несколько месяцев после болезни. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту", – уточнили специалисты.
Они подчеркнули, что после прививки от COVID-19 при последующем заражении вирусом можно заболеть, однако это случается довольное редко. Уточняется, что могут заразиться люди, которые не завершили полный курс вакцинации и не соблюдали рекомендованные меры предосторожности.
При этом те, кто заболевает после вакцинации, переносят инфекцию легко, а также не имеют осложнений, рассказали в Роспотребнадзоре. Кроме того, нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая препарат против COVID-19, может повлиять на способность иметь детей.
"Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено,", – заключили в ведомстве.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавируса должны быть привиты 60% россиян. Он назвал вакцинацию населения приоритетной задачей властей.
Владимир Путин сообщал о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.
Россиянам рассказали, может ли вакцинация от коронавируса стать обязательной
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