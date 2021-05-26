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Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что российский препарат надежен и безопасен.

"Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина – это практика показывает уже миллионного применения – она самая надежная сегодня и самая безопасная", – отметил российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам. Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента, у специалистов есть надежные сведения, подтверждающие, что вакцина не вредит здоровью человека, а, наоборот, защищает его от инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Ранее российский лидер заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации. Он считает, что люди должны сами осознавать все риски и понимать, что отказ от вакцинации может быть чреват в том числе и смертельной опасностью.

