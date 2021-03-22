Гуся спасли от духовки на Масленице и поселили в квартире в Подмосковье

Годовалый гусь, который еще недавно был призом на масленичных гуляньях в Долгопрудном, поселился в одной из городских квартир. Ради спасения птицы племянник Евгении Бушуевой забрался на шестиметровый столб и выиграл приз. Евгения рассказала в интервью Москве 24, как живет гусь в новых условиях и готовы ли кошки-соседки делить с ним общую жилплощадь.

Вместо духовки – в свою квартиру

Вручение гуся победителю Михаилу, племяннику Евгении. Фото: instagram.com/dolgoprudnyofficial

На масленичных гуляньях в Долгопрудном Евгения Бушуева увидела, что в одном из конкурсов разыгрывают, помимо мультиварок и фенов, белого гуся. "Люди начали шутить по поводу того, какой будет вкусный гусь с яблоками на окончание Масленицы и что "перед постом его съедим". Еще там были двое мужчин, которые реально кричали, что они его зажарят", – рассказала женщина.

Для победы в конкурсе и получения одного из призов, включая гуся, смельчакам в рамках русской традиции требовалось залезть на шестиметровый столб. Чтобы избавить гуся от участи праздничного блюда, Евгения обратилась за помощью к племяннику.





Евгения Бушуева хозяйка гуся Я всю жизнь мечтала о домашнем гусе. Спросила своего 25-летнего племянника Михаила: "Не хочешь залезть на столб?" Он любезно согласился и вытянул гуся. Мечта осуществилась!

Птицу назвали Блинчиком в честь праздника. "Главный символ Масленицы – блинчик, что, в свою очередь, символ солнышка. А теперь гусь – солнышко для меня", – говорит Евгения.



Пернатый живет в квартире уже неделю и за это время успел обосноваться. Первое время он стрессовал, мог шипеть на других. Но теперь постепенно становится ручным, прижимается к хозяйке. "Может дать себя погладить, почесать, глазки закрывает от такой нежности, – улыбается Евгения. – Гуси умные как собаки. Он уже понимает, что я его веду купать, не вырывается".

В питании Блинчик тоже довольно избирателен. Несмотря на то что гусей в основном кормят зерном и комбикормом, он выбирает пищу поинтереснее.





Евгения Бушуева хозяйка гуся Видимо, соскучился на ферме по зелени – налегает на огурцы, яблоки, салатные листья. Варю ему яйца. Вчера отварила рис и себе заодно – есть не стал.

Зато в отсутствие Евгении гусь умудрился съесть два цветка на кухне. Хотя в целом Блинчик очень тихий, гогочет редко и никаких неудобств не доставляет. "Единственное, мы мечтаем сейчас о каком-то памперсе или приспособлении. Потому что он не кошка, которая целенаправленно идет в туалет в лоток. Он идет и тут же делает свои делишки. Спасают пеленки", – говорит Евгения.

Жизнь с кошками

Гусю приходится делить жилплощадь с двумя кошками – Грушей и Норой. Пока у них не очень получается подружиться. "Первые два дня кошки стрессовали и не вылезали из-под дивана – не понимали, кого я привела. Гусь на них шипит, пугает, они к нему не подходят. Но постепенно привыкают", – отмечает хозяйка.

Блинчик не сильно претендует на территорию четырехлапых. Чаще он сидит на кухонном окне и смотрит на улицу или любуется собой в отражении шкафа в коридоре. Возможно, думает, что это сородич, поэтому часами может сидеть рядом с ним.



Осмелев за неделю, гусь стал ходить с гордо вытянутой головой. И даже воркует перед Евгенией, как перед своей гусыней.





Евгения Бушуева хозяйка гуся Ходит, крылья растопырил, клювом показывает, будто говорит: "Угощайся моей едой!" Очень смешно. Признал меня. Наверное, я его невеста.

Женщина рассказала, что в быту с двумя животными и птицей появилось больше суеты, приходится раз по 6 в день мыть полы. "Когда есть 1–2 животных дома, то появление еще кого-то – это уже само собой разумеющееся. Как с детьми. А они мне как дети", – улыбается Евгения.



Она также рассказала, что ни в коем случае не отдаст гуся в цирк или контактный зоопарк.





Евгения Бушуева хозяйка гуся Я категорически против животных в клетках. Мы его спасли от духовки не для того, чтобы потом отдать на ферму, где его замучили бы, убили и на мясо пустили.

"Если будем отдавать на ферму, то только знакомым, у кого уже есть утки, индюки и гуси, где он будет просто гулять. И мы будем знать, что его держат для яиц, а не для мяса", – добавила хозяйка.

Летом Евгения планирует выгуливать Блинчика на улице и на даче, поэтому уже сделала замеры для шлейки. А пока подписчики гуся в Instagram начали предлагать ему подружек. Первая на очереди – гусыня Глаша, которая уже ждет Блинчика в гости.