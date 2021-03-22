Гуся спасли от духовки на Масленице и поселили в квартире в Подмосковье

Годовалый гусь, который еще недавно был призом на масленичных гуляньях в Долгопрудном, поселился в одной из городских квартир. Ради спасения птицы племянник Евгении Бушуевой забрался на шестиметровый столб и выиграл приз. Евгения рассказала в интервью Москве 24, как живет гусь в новых условиях и готовы ли кошки-соседки делить с ним общую жилплощадь.
Вместо духовки – в свою квартиру
На масленичных гуляньях в Долгопрудном Евгения Бушуева увидела, что в одном из конкурсов разыгрывают, помимо мультиварок и фенов, белого гуся. "Люди начали шутить по поводу того, какой будет вкусный гусь с яблоками на окончание Масленицы и что "перед постом его съедим". Еще там были двое мужчин, которые реально кричали, что они его зажарят", – рассказала женщина.
Для победы в конкурсе и получения одного из призов, включая гуся, смельчакам в рамках русской традиции требовалось залезть на шестиметровый столб. Чтобы избавить гуся от участи праздничного блюда, Евгения обратилась за помощью к племяннику.
Птицу назвали Блинчиком в честь праздника. "Главный символ Масленицы – блинчик, что, в свою очередь, символ солнышка. А теперь гусь – солнышко для меня", – говорит Евгения.
Пернатый живет в квартире уже неделю и за это время успел обосноваться. Первое время он стрессовал, мог шипеть на других. Но теперь постепенно становится ручным, прижимается к хозяйке. "Может дать себя погладить, почесать, глазки закрывает от такой нежности, – улыбается Евгения. – Гуси умные как собаки. Он уже понимает, что я его веду купать, не вырывается".
В питании Блинчик тоже довольно избирателен. Несмотря на то что гусей в основном кормят зерном и комбикормом, он выбирает пищу поинтереснее.
Зато в отсутствие Евгении гусь умудрился съесть два цветка на кухне. Хотя в целом Блинчик очень тихий, гогочет редко и никаких неудобств не доставляет. "Единственное, мы мечтаем сейчас о каком-то памперсе или приспособлении. Потому что он не кошка, которая целенаправленно идет в туалет в лоток. Он идет и тут же делает свои делишки. Спасают пеленки", – говорит Евгения.
Жизнь с кошками
Гусю приходится делить жилплощадь с двумя кошками – Грушей и Норой. Пока у них не очень получается подружиться. "Первые два дня кошки стрессовали и не вылезали из-под дивана – не понимали, кого я привела. Гусь на них шипит, пугает, они к нему не подходят. Но постепенно привыкают", – отмечает хозяйка.
Блинчик не сильно претендует на территорию четырехлапых. Чаще он сидит на кухонном окне и смотрит на улицу или любуется собой в отражении шкафа в коридоре. Возможно, думает, что это сородич, поэтому часами может сидеть рядом с ним.
Осмелев за неделю, гусь стал ходить с гордо вытянутой головой. И даже воркует перед Евгенией, как перед своей гусыней.
Женщина рассказала, что в быту с двумя животными и птицей появилось больше суеты, приходится раз по 6 в день мыть полы. "Когда есть 1–2 животных дома, то появление еще кого-то – это уже само собой разумеющееся. Как с детьми. А они мне как дети", – улыбается Евгения.
Она также рассказала, что ни в коем случае не отдаст гуся в цирк или контактный зоопарк.
"Если будем отдавать на ферму, то только знакомым, у кого уже есть утки, индюки и гуси, где он будет просто гулять. И мы будем знать, что его держат для яиц, а не для мяса", – добавила хозяйка.
Летом Евгения планирует выгуливать Блинчика на улице и на даче, поэтому уже сделала замеры для шлейки. А пока подписчики гуся в Instagram начали предлагать ему подружек. Первая на очереди – гусыня Глаша, которая уже ждет Блинчика в гости.