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Происшествия

19:15

Слоны подрались во время представления в Казанском цирке

происшествия регионы животные

Видео: Telegram-канал "Москва 24"

Два слона подрались во время представления в Казанском цирке, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео, снятом очевидцами с верхних рядов арены, видно, как животные борются на краю манежа, причем один из слонов лежит на самом ограждении. Заметно, что оно получило повреждения.

Зрители первых рядов покинули свои места, а животных оперативно успокоили и увели работники цирка.

"Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал", – рассказал представитель цирка.

Осенью 2020 года медведь напал на сотрудника Большого Московского государственного цирка на Проспекте Вернадского. Он зашел в вольер к медведю, после чего животное напало на него. Мужчина получил смертельные раны, от которых скончался в реанимации.

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