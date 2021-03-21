Слоны подрались во время представления в Казанском цирке

Два слона подрались во время представления в Казанском цирке, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости

На видео, снятом очевидцами с верхних рядов арены, видно, как животные борются на краю манежа, причем один из слонов лежит на самом ограждении. Заметно, что оно получило повреждения.

Зрители первых рядов покинули свои места, а животных оперативно успокоили и увели работники цирка.

"Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал", – рассказал представитель цирка.

Осенью 2020 года медведь напал на сотрудника Большого Московского государственного цирка на Проспекте Вернадского. Он зашел в вольер к медведю, после чего животное напало на него. Мужчина получил смертельные раны, от которых скончался в реанимации.