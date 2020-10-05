Цирк не будет усыплять медведя, который напал на сотрудника в вольере

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Большой Московский государственный цирк на Проспекте Вернадского не будет усыплять медведя, который напал на сотрудника учреждения в вольере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.

"Умертвлять медведя не будем", – сообщили представители учреждения.

В пресс-службе добавили, что вопрос о мерах в отношении напавшего животного пока не решался.

Инцидент произошел вечером 5 октября. Сотрудник цирка зашел в вольер к медведю, после чего животное напало на него. Он получил смертельные раны, от которых скончался в реанимации.

Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе учреждения Магомед Сурхайханов отметил, что рабочий самовольно вошел в вольер и закрыл его на два замка изнутри. Он сообщил, что сотрудник пошел к медведю без дрессировщика.