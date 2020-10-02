Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при нападении медведя ребенка

02 октября, 17:21
Фото: телеграм-канал Mash
Пострадавший при нападении медведя в цирке в Реутове ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балашихинской областной больницы.
"Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московское медучреждение", – сказал собеседник агентства, уточнив, что состояние дрессировщика оценивается как стабильное.
Нападение животного на мужчину и его 10-летнего сына произошло за кулисами в цирке в Реутове. Инцидент случился в момент, когда дрессировщик вел медведя в клетку.
В пресс-службе горадминистрации пояснили агентству, что медведь напал на дрессировщика после увиденной на улице собаки.
После данного инцидента председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести комплекс следственных мероприятий. Сейчас следователи занимаются изъятием документации, проводят опрос сотрудников и посетителей цирка.
В цирке шапито в Подмосковье медведь напал на дрессировщика и ребенка
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