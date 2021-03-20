Редких водоплавающих птиц заметили на Яузе в Москве

Фото: телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы
Редкие водоплавающие птицы появились на реке Яуза в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы в Telegram.
Известно, что сотрудники "Мосприроды" обнаружили на реке краснокнижного чирка-свистунка, шилохвость и свиязь.
"Там же была замечена кряква необычного, очень светлого окраса", – рассказали в пресс-службе.
Специалисты уточнили, что кряквы не проявляют агрессии друг к другу. Эксперты отметили, что увидеть перечисленных редких птиц можно невооруженным глазом.
В 2020 году на природных территориях в черте столицы было замечено 50 видов редких животных. Из них 40 видов относятся к птицам, 10 – к млекопитающим.
Ранее в Московском зоопарке появились редчайшие "попугаи-Дракулы". Они занесены в Международную красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения.
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