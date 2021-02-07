В Москве замечено 50 видов редких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2020 году на природных территориях в черте столицы было замечено 50 видов редких животных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Из них 40 видов относятся к птицам, 10 – к млекопитающим. В частности, из редких животных зоологи зарегистрировали зайцев, горностая, черного хоря, лесную куницу. Среди обнаруженных краснокнижных птиц – широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие.

Помимо этого, найдены виды, которые считались исчезнувшими в Москве. Это серая утка и осоед.

Редкие животные возвращаются на территорию столицы благодаря работе Мосприроды. Специалисты занимаются рекультивацией и реабилитацией нарушенных природных комплексов и их частей. Также они проводят мероприятия, направленные на создание условий существования редких видов животных и растений.

Ранее сообщалось, что онлайн-проект "Красная книга Москвы" за последние семь месяцев представил 200 редких растений и животных города. Акцию разработали в комплексе городского хозяйства столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В Instagram-аккаунте проекта публикуются фотографии и видео с представителями краснокнижных видов – их дополняют описанием и интересными фактами. Среди ярких "гостей" аккаунта – птица сапсан, плавунец окаймленный, листостебельный мох атрихум желтоножковый, дневная бабочка зефир березовый и другие.