В Москве замечено 50 видов редких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2020 году на природных территориях в черте столицы было замечено 50 видов редких животных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Из них 40 видов относятся к птицам, 10 – к млекопитающим. В частности, из редких животных зоологи зарегистрировали зайцев, горностая, черного хоря, лесную куницу. Среди обнаруженных краснокнижных птиц – широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие.
Помимо этого, найдены виды, которые считались исчезнувшими в Москве. Это серая утка и осоед.
Редкие животные возвращаются на территорию столицы благодаря работе Мосприроды. Специалисты занимаются рекультивацией и реабилитацией нарушенных природных комплексов и их частей. Также они проводят мероприятия, направленные на создание условий существования редких видов животных и растений.
Ранее сообщалось, что онлайн-проект "Красная книга Москвы" за последние семь месяцев представил 200 редких растений и животных города. Акцию разработали в комплексе городского хозяйства столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В Instagram-аккаунте проекта публикуются фотографии и видео с представителями краснокнижных видов – их дополняют описанием и интересными фактами. Среди ярких "гостей" аккаунта – птица сапсан, плавунец окаймленный, листостебельный мох атрихум желтоножковый, дневная бабочка зефир березовый и другие.
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