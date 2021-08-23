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09:09

На Шри-Ланке запретят кататься на слонах в нетрезвом виде

за рубежом животные

Фото: ТАСС/CHAMILA KARUNARATHNE/EPA

На Шри-Ланке появился новый закон о защите животных, который запрещает езду на слонах в нетрезвом виде, сообщает "Мир 24".

Многие состоятельные граждане на острове используют слонов в качестве транспорта. Местные часто жалуются на жестокое обращение с животными.

Согласно новому закону, владелец должен будет сделать слону паспорт с фотографией и образцом ДНК, а также создавать максимально комфортные условия для него. К примеру, слонов обязуют купать не менее двух часов в день.

Также запрещается разлучать слонят с матерями и использовать их на любых работах. За нарушение животных будут изымать, а их владельцев сажать на три года в тюрьму.

В июне в дом семьи Пхунгпрасопорнов из тайского города Хуахин вломился голодный слон по кличке Плай Бунчуай, который искал еду. Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч тайских батов (около 116 тысяч рублей).

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