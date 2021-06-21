Слон проломил стену дома в поисках еды в Таиланде

17:15
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В дом семьи Пхунгпрасопорнов из тайского города Хуахин вломился голодный слон по кличке Плай Бунчуай, который искал еду. Об этом сообщает The Guardian.
Утром 19 июня хозяйка дома проснулась из-за грохота на кухне. Когда они с мужем пришли посмотреть, что случилось, то увидели голову слона, торчащую из кухонной стены рядом с сушилкой. Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч тайских батов (около 116 тысяч рублей).
Доцент кафедры психологии в Хантер-колледже Городского университета Нью-Йорка доктор Джошуа Плотник, изучающий популяцию слонов, отметил, что слоны из национальных парков очень часто совершают набеги на близлежащие поля в поисках сахарного тростника или кукурузы. По его словам, в Азии подобные случаи увеличиваются.
Ранее сообщалось, что в Китае стадо из 15 краснокнижных слонов сбежало из заповедника на юго-востоке страны. Слоны объедают кукурузные поля, а те, что пришлись не по вкусу, вытаптывают.
В Индии слоненок сам себя напоил у колонки с водой
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