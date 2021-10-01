Врач предрек России самую тяжелую волну коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, заявил инфекционист Евгений Тимаков. Следующие волны COVID-19, добавил он, будут переноситься легче, поскольку граждане будут реже болеть в тяжелой форме.
"Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. <...> Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается", – приводит слова Тимакова ТАСС.
По мнению специалиста, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется только к середине декабря, а снижение числа заболевших начнется уже в середине ноября.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать испытание пандемией во второй раз. Он призвал сделать серьезные научные и организационные выводы о коронавирусе, а также разработать план, который позволит тратить намного меньше средств на борьбу с подобными инфекциями.
Регионы РФ вводят новые коронавирусные ограничения
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