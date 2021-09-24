Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать вторую пандемию

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать испытание пандемией во второй раз. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не буду оракулом и (не буду) предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать", – сказал он.

Гинцбург призвал сделать серьезные научные и организационные выводы о пандемии коронавируса, а также разработать план, который позволит тратить намного меньше средств на борьбу с вирусными инфекциями.

Ранее Гинцбург сообщал, что эффективность "Спутника V" по отношению к штамму "Дельта" превышает 83%. У вакцин Moderna и Pfizer, по его словам, она менее 50%.

