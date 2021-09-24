Эффективность "Спутника V" по отношению к штамму "Дельта" превышает 83% – Гинцбург

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эффективность "Спутника V" по отношению к штамму "Дельта" превышает 83%. У вакцин Moderna и Pfizer она менее 50%, сообщает ТАСС.
"Тот подход, который был использован в Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от "Дельта"-штамма гораздо хуже работает. Там эффективность, не по нашим данным, а по данным тех Минздравов, на территории которых используются данные вакцинные препараты, – от 40 до 50%", – отметил Гинцбург, добавив, что эффективность "Спутника V" составляет от 83 до 94%.
Ранее он заявил, что непризнание российского препарата "Спутник V" связано с конкуренцией на рынке вакцин от коронавируса. Он полагает, что признание препарата международными организациями откроет российским коммерческим структурам доступ к международным валютным фондам, которые обеспечивают вакцинацию населения тех стран, у которых нет собственных вакцин.
Москвичи могут стать донорами плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт"
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