В Роспотребнадзоре объяснили, при каком условии коронавирус может стать сезонным

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Россиянам объяснили, при каком условии коронавирус может стать сезонным заболеванием. Свое предположение по данному вопросу высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам эксперта, для установления сезонного характера коронавируса необходимо наличие коллективного иммунитета на уровне 80%. При этом иммунитет популяции может состоять из двух частей – поствакцинального и естественного.

"Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире", – подчеркнул Горелов в интервью РИА Новости.

Ранее специалист рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в различных российских регионах.

По словам Горелова, в стране на протяжении восьми недель наблюдалась стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. При этом в данный момент в регионах РФ фиксируется увеличение числа новых случаев коронавируса.

За последние сутки в России выявили 22 041 случай коронавируса. При этом в 1 924 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.