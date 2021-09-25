В России выявили 22 041 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

За минувшие сутки в России подтвердили 22 041 новых случаев коронавируса. В 1 924 (8,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 3 211 случаев, на Санкт-Петербург – 1 907, на Московскую область – 1 106, на Самарскую область – 569, на Свердловскую область – 518, на Нижегородскую область – 522, на Воронежскую область – 543, на Ростовскую область – 480, на Пермский край – 472, на Иркутскую область – 379.

Всего в России зарегистрировано 7 398 415 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста наблюдается на Алтае, в Бурятии и в Сахалинской области.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 822 человека. Наибольшее количество случаев летального исхода от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге. За весь период по России умерло 203 095 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 325 человек.

Ранее вирусолог сообщил, что Москве не грозит всплеск заболеваемости в случае прихода новой волны COVID-19. Специалист отметил, что в некоторых российских регионах в данный момент фиксируется рост заболеваемости COVID-19. При этом считать такое положение дел началом новой волны преждевременно.