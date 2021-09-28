Инфекционист рассказал, сколько еще может продлиться пандемия COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.
По его словам, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости. Именно в этот период, подчеркнул специалист, станет ясно, мутировал вирус еще или нет.
Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предположил, что к зиме у населения России может сформироваться необходимый коллективный иммунитет к COVID-19. Именно в этот период, считает эксперт, в стране завершится кампания по вакцинации от коронавируса.
До этого глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла допустил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса в течение года.
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