Инфекционист рассказал, сколько еще может продлиться пандемия COVID-19

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Пандемия коронавируса продлится еще как минимум год, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

По его словам, говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости. Именно в этот период, подчеркнул специалист, станет ясно, мутировал вирус еще или нет.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предположил, что к зиме у населения России может сформироваться необходимый коллективный иммунитет к COVID-19. Именно в этот период, считает эксперт, в стране завершится кампания по вакцинации от коронавируса.

До этого глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла допустил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса в течение года.