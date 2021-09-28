Эксперт рассказал, когда в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Кампания по вакцинации от коронавируса в России может завершиться к зиме этого года, к этому периоду у населения может сформироваться нужный уровень коллективного иммунитета, считает гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Думаю, что кампания по вакцинации в России должна закончиться к зиме. Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Но этот показатель нестабилен. Коронавирус мутирует, <...>. Кроме того, без ревакцинации уровень защиты падает", – приводит слова Исаева ТАСС.

В то же время он подчеркнул, что в ближайшем будущем коронавирус не отступит. Эксперт предположил, что COVID-19 в дальнейшем будет мутировать и "уклоняться от антител", которые были выработаны после взаимодействия с предыдущими штаммами.

"Пока мы можем сделать один вывод: история с ковидом не закончится ни в 2021 году, ни в 2022-м. Проблему могли бы решить специфические лекарства – может быть, какие-то виды генетической терапии. Но пока этот вопрос остается открытым", – добавил он.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что для установления сезонного характера коронавируса необходимо наличие коллективного иммунитета на уровне 80%. При этом иммунитет популяции, по его словам, может состоять из двух частей – поствакцинального и естественного.