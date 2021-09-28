Эксперт рассказал, когда в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Кампания по вакцинации от коронавируса в России может завершиться к зиме этого года, к этому периоду у населения может сформироваться нужный уровень коллективного иммунитета, считает гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
"Думаю, что кампания по вакцинации в России должна закончиться к зиме. Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Но этот показатель нестабилен. Коронавирус мутирует, <...>. Кроме того, без ревакцинации уровень защиты падает", – приводит слова Исаева ТАСС.
В то же время он подчеркнул, что в ближайшем будущем коронавирус не отступит. Эксперт предположил, что COVID-19 в дальнейшем будет мутировать и "уклоняться от антител", которые были выработаны после взаимодействия с предыдущими штаммами.
"Пока мы можем сделать один вывод: история с ковидом не закончится ни в 2021 году, ни в 2022-м. Проблему могли бы решить специфические лекарства – может быть, какие-то виды генетической терапии. Но пока этот вопрос остается открытым", – добавил он.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что для установления сезонного характера коронавируса необходимо наличие коллективного иммунитета на уровне 80%. При этом иммунитет популяции, по его словам, может состоять из двух частей – поствакцинального и естественного.
Новые типы коронавируса могут распространиться по миру с территории ЮАР – эксперты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: