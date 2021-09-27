Врач рассказал о новой вакцине от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о новой вакцине от COVID-19. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам эксперта, "Бетувакс" будет отличаться от других отечественных препаратов способом доставки антигена. Сообщается, что у вакцины почти не будет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.
"В этом препарате использовались не частички шипа коронавируса, а поверхностный антиген инфекции. Пока мы не можем говорить о качестве вакцины, промежуточных результатов нет, но есть основания предполагать, что она окажется крайне интересной", – заявил фармаколог.
Он объяснил, что ряд других препаратов пытаются запустить иммунитет, вводя в организм частичку шипа COVID-19. Однако в данном случае в организм поступает готовый белок, сразу же распознаваемый иммунной системой.
Ранее стало известно, что Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины "Бетувакс-Ков-2". Речь идет о первом и втором этапах испытаний, их планируется провести на 170 пациентах. Разрешение выдано до 31 августа 2022 года.
Сообщалось, что "Бетувакс-Ков-2" по результатам доклинических исследований на животных показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров антител против коронавируса.
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