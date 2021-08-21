Гинцбург рассказал о ходе работы над назальной вакциной от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Центра имени Гамалеи готовы к проведению клинических исследований назальной вакцины от COVID-19. Об этом рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

"С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Он пояснил, что назальная вакцина является вторым компонентом препарата "Спутник V", который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

Ранее специалисты Роспотребнадзора создали назальный спрей, содержащий широкий спектр антител к разным возбудителям респираторных инфекций. Новый препарат изготовлен из донорской крови, при этом он не содержит никаких микроорганизмов, в том числе вирусов.

В перспективе спрей сможет защищать и от коронавируса. Его эффективность в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии уже доказана, отмечают создатели.

