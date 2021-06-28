В России создали спрей для носа с антителами от ОРВИ

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Специалисты Роспотребнадзора создали назальный спрей, содержащий широкий спектр антител к разным возбудителям респираторных инфекций. Об этом со ссылкой на научного руководителя МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Владимира Алешкина сообщает газета "Известия".
"Новый препарат изготовлен из донорской крови, поэтому содержит целый спектр антител, отражая популяционный иммунитет. Технология получения препарата такова, что исключается присутствие в нем микроорганизмов, в том числе вирусов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что препарат также содержит "выжимку" из популяционного иммунитета, а в перспективе сможет защищать от COVID-19. Эффективность спрея в отношении вирусов гриппа, возбудителей из группы герпесвирусов, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителей коклюша, дифтерии, уже доказана, говорится в статье.
Новый препарат, по словам Алешкина, является "заместительной терапией", поскольку для выработки иммунитета организму требуется время, пока это происходит, антитела можно "внести" искусственным образом.
Ранее главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рассказала, что прием иммуностимуляторов без консультации с врачом может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, поэтому перед применением следует проконсультироваться с врачом. По ее словам, сперва специалисты должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать.
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