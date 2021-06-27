Российские врачи назвали опасными лекарства для усиления иммунитета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прием иммуностимуляторов без консультации с врачом может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, сообщает газета "Известия" со ссылкой на врачей.

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева просит отказаться от приема этого вида препаратов до обследования. По ее словам, сперва специалисты должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в свою очередь сообщил, что действие таких препаратов направлено на усиление работы иммунной системы, поэтому их прием может быть небезопасен для некоторых категорий людей.

С коллегами согласна главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ имени Никифорова МЧС России Наталья Калинина. Она подчеркнула, что некоторые новообразования имеют рецепторы, которые могут отреагировать на прием иммуностимуляторов.

"Необоснованное многоразовое назначение таких препаратов может привести к обратному эффекту – вызвать депрессию иммунитета, также это может привести к нарушению иммунного ответа и появлению аутоспецифических клеток", – пояснила она.

Специалист напомнила, что одни и те же клетки относятся как к иммунной, так и к кроветворной системам, поэтому такие лекарства могут вызвать развитие гематологических заболеваний.

По ее словам, любые медикаменты, действие которых направлено на стимулирование иммунитета, должны назначаться специалистом.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "индийский" штамм коронавируса и его мутации опасны, так как этот вариант вируса при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам.

По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, "индийский" штамм коронавируса быстрее поражает легкие человека, поэтому у врачей остается меньше времени на спасение.