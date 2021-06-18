В Минобороны РФ начали разработку лекарства от COVID-19 в виде жвачки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центральный научно-исследовательский институт Минобороны приступил к разработке лекарства от коронавируса в виде жевательной резинки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора ЦНИИ полковника Сергея Борисевича.

"Да, работы в данном направлении ведутся", – сказал Борисевич.

Другой источник ведомства сообщил агентству, что работу над препаратом ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи участвовал в создании вакцины "Спутник V". Лекарство будет представлять собой жевательные таблетки и пастилу.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале доклинических испытаний назальной вакцины от коронавируса.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова пояснила, что назальная форма вакцины "Спутник V" будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Вводить пациентам данный препарат будут только врачи. По ее словам препарат подойдет тем, кому не рекомендована инъекция.

