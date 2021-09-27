Глава Pfizer допустил возвращение мира к нормальной жизни после пандемии в течение года

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла допустил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса в течение года. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.
Бурла отметил, что новые варианты вируса продолжат появляться по всему миру.
"Я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации", – подчеркнул глава Pfizer.
Он также предположил, что у человечества будут вакцины, действующие по меньшей мере один год.
"В наиболее вероятном сценарии речь идет о ежегодной ревакцинации", – выразил мнение Бурла.
В ближайшие дни американские регуляторы получат результаты исследования, которое Pfizer проводила на детях 5–11 лет, добавил глава компании. Данные говорят о безопасности и эффективности вакцины для указанной возрастной категории, заключил Бурла.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать испытание пандемией во второй раз. Он призвал сделать серьезные научные и организационные выводы о пандемии коронавируса.
В столице за сутки выявили 3211 случаев заражения коронавирусом
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