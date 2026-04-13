Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 23:58

Политика
Главная / Новости /

FT: ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки средств

ЕС потребовал от Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки средств

Фото: 123RF/rarrarorro

Евросоюз обусловил разблокировку около 35 миллиардов евро для Венгрии выполнением 27 условий лидером победившей на выборах партии "Тиса" Петером Мадьяром. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.

Отмечается, что из этой суммы 18 миллиардов евро заморожены из-за нарушений принципа верховенства права, коррупционных рисков и подрыва независимости судебной власти при премьере Викторе Орбане. Еще более 17 миллиардов евро предназначались в виде низкопроцентных оборонных кредитов.

Для получения средств Венгрии потребуется провести антикоррупционные проверки, отменить ряд решений времен Орбана, реформировать судебную систему и службы безопасности, а также сменить руководство крупных госучреждений.

Также Еврокомиссия уже связалась с Мадьяром, требуя восстановить отношения с Украиной. В Брюсселе ожидают, что новые власти снимут вето на кредит Киеву в 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет антироссийских санкций, перестанут блокировать переговоры о членстве Украины в ЕС и откажутся от требований возобновить поставки нефти по "Дружбе".

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Оппозиционная партия "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте, а правящая фракция "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана – более 50 мест.

Премьер Венгрии признал поражение на выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. По словам Орбана, результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

После победы на выборах Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию, которая была подорвана при предыдущем правительстве премьера Виктора Орбана.

политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика