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08 июня, 12:25

Общество

Подмосковные врачи спасли пациентку, вдохнувшую булавку

Фото: mz.mosreg.ru

Девушка во время шитья вдохнула и проглотила булавку. Бригада скорой помощи госпитализировала ее в Наро-Фоминскую больницу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительница Подмосковья занималась шитьем и держала булавку во рту. Она случайно проглотила предмет. После этого девушка стала кашлять.

Рентгеновский снимок показал, что булавка оказалась в правом бронхе. Более того, предмет лежал острым концом вверх. Это значит, что кашель или любое резкое движение могло закончиться разрывом тканей, а также внутренним кровотечением. В итоге девушку прооперировали.

"С помощью бронхоскопа – тонкого зонда с камерой и специальных микроинструментов врачи смогли надежно захватить булавку и аккуратно извлечь ее, не повредив нежную слизистую бронхов", – сообщил заведующий эндоскопическим отделением Леонид Кувшинов.

Жизни пациентки ничего не угрожает. Пока она остается под наблюдением медиков, но уже скоро сможет вернуться домой.

Врачи рекомендовали в ситуации, когда человек вдохнул или проглотил инородное тело, обратиться сразу к медикам и не пытаться извлечь предмет самостоятельно. Чем раньше пострадавшему окажут медицинскую помощь, тем ниже риск развития у него осложнений.

Ранее доктора спасли маленькую девочку, которая мучилась от острой боли в животе. Оказалось, что она проглотила 16 магнитов. Ребенка прооперировали в Детском центре больницы имени М. П. Кончаловского в Москве.

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