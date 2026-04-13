Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Он высказался об этом в рамках пресс-конференции.

"Речь идет о стране, находящейся в состоянии войны, а для страны, находящейся в состоянии войны, совершенно невозможно вступить в Евросоюз", – объяснил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. Он отметил, что результаты "понятны" и болезненны для правящей партии.

После победы Мадьяр пообещал восстановить полноправное членство Венгрии в Евросоюзе и НАТО, а также предпринять необходимые усилия по укреплению в стране демократии, которая, по его мнению, была подорвана при правительстве Орбана.

Новый премьер-министр Венгрии будет избран в ходе первой сессии парламента Венгрии нового созыва. Она состоится в течение 30 дней со дня выборов.

