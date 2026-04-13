Выборы премьер-министра Венгрии пройдут в течение 30 дней

Первая сессия парламента Венгрии нового созыва, на которой также будет избран премьер-министр страны, пройдет в течение 30 дней со дня выборов, прошедших в Венгрии 12 апреля. Об этом заявил президент страны Тамаш Шуйок во время выступления в штаб-квартире Национального избирательного бюро.

Шуйок добавил, что после окончательного подсчета голосов он проведет переговоры с главами всех партий, прошедших в Госсобрание Венгрии. Также будет сделано предложение о формировании нового правительства.

"Каким бы ни был результат выборов, он будет означать законные полномочия в выборе того курса, которым Венгрия будет двигаться в следующий период", – цитирует главу Венгрии ТАСС.

По словам президента, парламентские выборы прошли без нарушений, на них наблюдалась рекордно высокая явка в 77,8%. Окончательные итоги голосования будут подведены позже.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. После обработки 98,87% голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящая фракция "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана – 54 места.

Орбан уже признал свое поражение и поздравил партию "Тиса" с победой. Он добавил, что результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что планирует восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО. Во время выступления перед сторонниками политик призвал всех государственных руководителей Венгрии, в том числе президента, уйти в отставку.