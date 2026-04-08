Форма поиска по сайту
Новости

08 апреля, 14:28

Вэнс осудил Зеленского за угрозы в адрес Орбана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил украинского лидера Владимира Зеленского за угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Вэнс в ходе своего выступления в Будапеште заявил, что до вчерашнего дня, 7 апреля, даже не знал о подобных репликах Зеленского в адрес Орбана.

"Я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал", – заявил Вэнс.

Также вице-президент Штатов добавил, что Киев вмешивается в венгерские выборы своим решением перекрыть трубопровод "Дружба", по которому в республику поступает российская нефть.

Ранее Будапешт заблокировал решение Евросоюза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро, так как Киев препятствует транзиту российской нефти. Зеленский после этого пригрозил дать контакты венгерского премьера украинским военным, если тот будет и дальше блокировать Киеву кредит.

В Европарламенте назвали угрозы украинского президента "международным скандалом" и обвинили Еврокомиссию в том, что она защищает страну, не входящую в ЕС, больше, чем члена объединения.

