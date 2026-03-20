Новости

Новости

20 марта, 11:45

Политика
Politico: премьер Венгрии Орбан покинул саммит ЕС в приподнятом настроении

Премьер Венгрии Орбан покинул саммит ЕС в приподнятом настроении

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marton Monus

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул саммит Евросоюза, который проходил в Брюсселе, в "превосходном расположении духа". Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Как рассказали журналисты, по итогам мероприятия венгерский политик смог отстоять свою позицию и не позволил согласовать новый транш в размере 90 миллиардов евро для Украины.

"Орбан одержал крупную победу над ЕС", – указали авторы статьи.

В начале февраля ЕС согласовал предоставление Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, однако на саммите в Брюсселе Венгрия и Словакия заблокировали это решение.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Будапешт продолжает препятствовать выделению денег, однако ЕК собирается согласовать это "так или иначе". В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами ЕС.

