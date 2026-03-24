03:20

Захарова заявила, что прослушка Сийярто демонстрирует европейское псевдоединство

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прослушка мобильного телефона главы МИД Венгрии Петера Сийярто наглядно показывает европейское псевдоединство. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее сообщал, что сотрудники украинских спецслужб занимались прослушкой мобильного телефона министра. При этом номер им предоставил один из венгерских журналистов, связанный с руководством венгерской оппозиционной партии "Тиса". Орбан поручил Минюсту расследовать эту информацию.

"Вы знаете, это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что власти Венгрии на протяжении последних лет утверждали, что идут не в фарватере России или кого-либо еще, а отстаивают интересы своей страны и действуют в интересах своего народа.

"Это как раз таки антитренд внутри западноевропейского сообщества. Там не принято думать о людях, там принято думать об интересах неких групп элит, а методика такая, какая я сказала", – заключила Захарова.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз ограничил Венгрии доступ к конфиденциальным данным. Предварительно, ЕС принял такое решение из-за опасений, которые связаны с тем, что правительство Венгрии якобы может делиться полученными сведениями с Россией.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Орбана в нарушении принципа лояльности между странами – членами Евросоюза. Причиной такого заявления стал отказ премьер-министра отменить вето на выделение крупного кредита Украине.

