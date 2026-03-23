Politico: ЕС ограничил доступ Венгрии к секретным данным, боясь утечек в Россию

Евросоюз ограничил Венгрии доступ к конфиденциальным данным. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Politico, которой поступила информация от неназванных дипломатов.

По предварительным данным, европейские страны приняли такое решение из-за опасений, которые связаны с тем, что правительство Венгрии якобы может делиться полученными сведениями с Россией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз готовится к крупной войне в контексте конфликта на Украине. По его словам, страны объединения активно переключаются на военную экономику.

Премьер добавил, что Венгрия останется "островом безопасности и спокойствия" в таких неспокойных и нестабильных мировых условиях.

