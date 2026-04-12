Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам <...> как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации", – заявил Орбан перед сторонниками партии.

Премьер страны добавил, что результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

По предварительным данным, после обработки 72,44% голосов, оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящий "Фидес" Орбана – 54 места.

Ранее Будапешт заблокировал решение Евросоюза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро, так как Киев препятствует транзиту российской нефти. Ситуация в мире складывается в пользу России, добавлял позже премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя действия Венгрии по блокировании кредита Киеву.

