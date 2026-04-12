12 апреля, 22:55

Политика

Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии

Фото: kremlin.ru

Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах и поздравил партию "Тиса" с победой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам <...> как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации", – заявил Орбан перед сторонниками партии.

Премьер страны добавил, что результаты выборов "понятны" и болезненны для правящей партии, хоть и не окончательны.

По предварительным данным, после обработки 72,44% голосов, оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199 в парламенте Венгрии, а правящий "Фидес" Орбана – 54 места.

Ранее Будапешт заблокировал решение Евросоюза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро, так как Киев препятствует транзиту российской нефти. Ситуация в мире складывается в пользу России, добавлял позже премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя действия Венгрии по блокировании кредита Киеву.

Читайте также


Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

