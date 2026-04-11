Недовольство Еврокомиссии по поводу контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто по теме прав меньшинств на Украине является признанием верховенства нацизма в подходах Брюсселя к правам человека. Об этом заявил российский министр.

Ранее пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо, комментируя утечки телефонного разговора Лаврова и Сийярто, заявила, что запись подчеркивает "тревожную возможность координации действий" между Венгрией и Россией, которая "препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан".

"Утверждение о том, что телефонный разговор "препятствует интересам ЕС и всех его граждан", оставлю на совести автора. Раз она так сказала, так, наверное, и думает. Это, скорее, из серии "русские идут"... Финал вы помните", – отметил Лавров.

Он напомнил, что среди обязанностей главы МИД одна из ключевых – это поддержание политического диалога. В данном случае Лавров и Сийярто обсуждали положение нацменьшинств на Украине. Будапешт неоднократно заявлял публично о притеснениях киевским режимом венгерских общин.

"Положение на Украине русского – язык не поворачивается произнести "меньшинства" – еще нетерпимее. Евросоюз, кичащийся приверженностью ценностям, не только не осудил, но и поощрял киевский режим к искоренению всего русского на Украине", – подчеркнул глава МИД РФ.

В частности, с помощью многочисленных законодательных актов на Украине были полностью заблокированы все сферы применения русского языка, включая образование, культуру, СМИ. При этом ЕС либо закрывал на это глаза, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания.

На фоне перспективы политико-дипломатического урегулирования конфликта страны Евросоюза, добиваясь места за столом переговоров, заговорили о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения.

"А кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно", – добавил Лавров.

По его словам, ЕС готов идти на все, в том числе и растаптывать собственные ценности и идеалы, ради стратегического поражения России. В связи с этим слова Пиньо можно расценить лишь как публичное признание верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека, отметил министр.

"В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией", – указал он.

Глава МИД назвал саморазоблачением тот факт, что чиновники Еврокомиссии осуждают министров иностранных дел стран – членов ООН за то, что те обсуждают шаги по пресечению нарушений Киевом универсально признанных прав нацменьшинств.

"Ну и конечно, еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого – тем более лучше помалкивать и не позориться", – заключил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прослушка мобильного телефона Сийярто наглядно показывает европейское псевдоединство.

По информации Будапешта, сотрудники украинских спецслужб занимались прослушкой мобильного телефона министра. При этом номер им предоставил один из венгерских журналистов, связанный с руководством венгерской оппозиционной партии "Тиса". Орбан поручил Минюсту расследовать эту информацию.