Лавров в шутку поправил переводчика на переговорах с главой МИД Египта

На переговорах с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты глава МИД РФ Сергей Лавров в шутку обратил внимание на точность перевода.

После вступительной речи Лаврова слово взял его египетский коллега. Переводчик, передавая слова Бадра Абдель Аты, произнес: "Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу". При этом египетский министр на арабском языке отчество главы российской дипломатии не произносил.

"Он Викторович не сказал", – отметил в шутку Лавров.

После этого переводчик перевел шутливое замечание в свой адрес египетскому министру, что вызвало смех у Бадра Абдель Аты. Улыбаясь, переводчик добавил: "Все точно, господин министр".

Ранее сообщалось, что Лавров планирует посетить столицу Индии Нью-Дели 14–15 мая для участия в очередной встрече глав МИД стран БРИКС. Сторонам предстоит определиться по набору и общим контурам итоговых документов, которые индийское председательство вынесет на рассмотрение саммита.